東京株、連日の高値 投資家心理が改善
2023年05月15日16時05分
週明け１５日の東京株式市場は、投資家心理の改善が続き、買いが優勢となった。日経平均株価は、前週末比２３８円０４銭高の２万９６２６円３４銭と続伸して終わり、前週末１２日に更新した今年の最高値を上回った。２０２１年１１月２２日以来、約１年半ぶりの高水準。
東京株、連日の高値 投資家心理が改善
2023年05月15日16時05分
週明け１５日の東京株式市場は、投資家心理の改善が続き、買いが優勢となった。日経平均株価は、前週末比２３８円０４銭高の２万９６２６円３４銭と続伸して終わり、前週末１２日に更新した今年の最高値を上回った。２０２１年１１月２２日以来、約１年半ぶりの高水準。
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