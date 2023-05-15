男子ゴルフの最新世界ランキングが１４日付で発表され、松山英樹は二つ下げて２４位となった。比嘉一貴は一つ上げて９９位。星野陸也は１２８位、金谷拓実は１３８位。１位のジョン・ラーム（スペイン）ら上位陣に変動はなかった。 （時事）