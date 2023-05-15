岸田首相、２３日から豪州訪問 クアッド首脳会議出席
2023年05月15日12時56分
岸田文雄首相は１５日の政府・与党連絡会議で、日米豪印４カ国による連携の枠組み「クアッド」首脳会議に出席するため、２３日からオーストラリアを訪問すると明らかにした。会議は２４日にシドニーで開かれる。首相は「インド太平洋地域で基本的価値を共有する首脳同士で幅広い分野で協力を具体化し、国際情勢、地域情勢について率直に意見を交わしたい」と述べた。
岸田首相、２３日から豪州訪問 クアッド首脳会議出席
2023年05月15日12時56分
岸田文雄首相は１５日の政府・与党連絡会議で、日米豪印４カ国による連携の枠組み「クアッド」首脳会議に出席するため、２３日からオーストラリアを訪問すると明らかにした。会議は２４日にシドニーで開かれる。首相は「インド太平洋地域で基本的価値を共有する首脳同士で幅広い分野で協力を具体化し、国際情勢、地域情勢について率直に意見を交わしたい」と述べた。
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