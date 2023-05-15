岸田首相、激甚指定の検討急ぐ 震度６強地震で馳石川知事に
2023年05月15日10時46分
岸田文雄首相は１５日午前、石川県の馳浩知事と首相官邸で面会し、同県珠洲市で震度６強を観測した地震を受け、被災者の生活再建などへの支援について要請を受けた。首相は激甚災害の指定に関し、「（被害状況の数字を）積み上げの最中なので、急ぐよう（関係省庁に）指示をしたい」と応じた。「県や市と情報共有し、速やかに支援したい」とも述べた。馳知事が記者団に明らかにした。
岸田首相、激甚指定の検討急ぐ 震度６強地震で馳石川…
2023年05月15日10時46分
岸田文雄首相は１５日午前、石川県の馳浩知事と首相官邸で面会し、同県珠洲市で震度６強を観測した地震を受け、被災者の生活再建などへの支援について要請を受けた。首相は激甚災害の指定に関し、「（被害状況の数字を）積み上げの最中なので、急ぐよう（関係省庁に）指示をしたい」と応じた。「県や市と情報共有し、速やかに支援したい」とも述べた。馳知事が記者団に明らかにした。
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