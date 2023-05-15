◇４日間できた

松山英樹 アイアンに関しては、いいものが出てきそうな雰囲気がある。（パットも）きょうの前半でうまく戻せた。来週に向けて、４日間できたのは大きい。

◇自信になる

小平智 ゴルフ自体は良くなってきている。この２日間で伸ばせたのは自信になる。自信と技術をうまくつなげて次の試合に生かしたい。（時事）