佐賀、長崎が１部昇格 Ｂリーグ
2023年05月14日20時19分
バスケットボール男子のＢリーグ２部は１４日、各地で２戦先勝方式のプレーオフ準決勝が行われ、佐賀と長崎が決勝に進み、来季の１部昇格を決めた。
佐賀、長崎が１部昇格 Ｂリーグ
2023年05月14日20時19分
バスケットボール男子のＢリーグ２部は１４日、各地で２戦先勝方式のプレーオフ準決勝が行われ、佐賀と長崎が決勝に進み、来季の１部昇格を決めた。
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