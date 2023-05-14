岩井姉妹
2023年05月14日20時16分
岩井姉妹 ２００２年７月５日生まれの双子姉妹、岩井明愛と千怜。埼玉県出身で、ともに８歳でゴルフを始めた。埼玉栄高を経て、２１年６月の最終プロテストで姉の明愛が３位、妹の千怜は９位でそろって合格した。
２２年８月に千怜がＮＥＣ軽井沢７２でツアー初優勝。翌週のＣＡＴレディースも制した。今季は２人とも初めてシード選手としてプレーし、明愛は４月のＫＫＴ杯バンテリン・レディースオープンで初勝利を挙げた。
岩井姉妹
2023年05月14日20時16分
岩井姉妹 ２００２年７月５日生まれの双子姉妹、岩井明愛と千怜。埼玉県出身で、ともに８歳でゴルフを始めた。埼玉栄高を経て、２１年６月の最終プロテストで姉の明愛が３位、妹の千怜は９位でそろって合格した。
２２年８月に千怜がＮＥＣ軽井沢７２でツアー初優勝。翌週のＣＡＴレディースも制した。今季は２人とも初めてシード選手としてプレーし、明愛は４月のＫＫＴ杯バンテリン・レディースオープンで初勝利を挙げた。
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