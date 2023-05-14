尹氏、１９日から広島訪問 日米韓会談は２１日有力―韓国大統領府
2023年05月14日19時35分
【ソウル時事】韓国大統領府は１４日、尹錫悦大統領が先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）に招待国首脳として参加するため、１９～２１日に広島市を訪問すると発表した。金建希夫人が同行する。
韓国政府関係者によると、尹氏とバイデン米大統領、岸田文雄首相の日米韓首脳会談は２１日となる可能性が高い。３首脳は北朝鮮の弾道ミサイル情報の即時共有への調整状況などを確認する。
尹氏、１９日から広島訪問 日米韓会談は２１日有力―韓国大統領…
2023年05月14日19時35分
【ソウル時事】韓国大統領府は１４日、尹錫悦大統領が先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）に招待国首脳として参加するため、１９～２１日に広島市を訪問すると発表した。金建希夫人が同行する。
韓国政府関係者によると、尹氏とバイデン米大統領、岸田文雄首相の日米韓首脳会談は２１日となる可能性が高い。３首脳は北朝鮮の弾道ミサイル情報の即時共有への調整状況などを確認する。
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