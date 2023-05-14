大相撲夏場所・十両取組表（２日目）
2023年05月14日18時27分
西 東
対馬洋―紫 雷
志摩海―時疾風
千代栄―藤青雲
玉正鳳―友 風
英乃海―千代丸
千代国―北の若
落 合―大奄美
美ノ海―熱海富
島津海―貴健斗
天空海―白鷹山
狼 雅―栃ノ心
炎 鵬―欧勝馬
東白龍―武将山
湘南海―東 龍
大相撲夏場所・十両取組表（２日目）
2023年05月14日18時27分
西 東
対馬洋―紫 雷
志摩海―時疾風
千代栄―藤青雲
玉正鳳―友 風
英乃海―千代丸
千代国―北の若
落 合―大奄美
美ノ海―熱海富
島津海―貴健斗
天空海―白鷹山
狼 雅―栃ノ心
炎 鵬―欧勝馬
東白龍―武将山
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