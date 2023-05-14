規定により、延長十二回３―３で引き分けた。ソフトバンクは１―２の六回に栗原、柳町の連続適時打で２点を奪って逆転。オリックスは八回２死二塁から代打福田の中前打で追い付いた。九回以降は両チームともに救援陣が踏ん張った。