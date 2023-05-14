神津島で震度３
2023年05月14日17時26分
１４日午後５時１２分ごろ、八丈島近海を震源とする地震があり、東京都神津島村で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．６と推定される。
神津島で震度３
2023年05月14日17時26分
１４日午後５時１２分ごろ、八丈島近海を震源とする地震があり、東京都神津島村で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．６と推定される。
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