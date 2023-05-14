Ｊ１リーグ戦第１３節第３日・鹿島―名古屋
2023年05月14日15時48分
▽国立
鹿島アントラーズ ２ １―０ ０ 名古屋グランパス
勝点２２ １―０ 勝点２３
▽得点者【鹿】鈴木(7)（２９分）知念(4)（８４分）
▽観衆 ５６０２０人
Ｊ１リーグ戦第１３節第３日・鹿島―名古屋
2023年05月14日15時48分
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