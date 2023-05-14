ＮＨＬプレーオフ（１３日）
2023年05月14日15時44分
【西カンファレンス準決勝】
▽第６戦・シアトル（３勝３敗）
クラーケン ６ ２―１ ３ スターズ
２―１
２―１
（時事）
ＮＨＬプレーオフ（１３日）
2023年05月14日15時44分
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