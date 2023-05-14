【女子ゴルフ・ＲＫＢ×三井松島レディース】最終日（１４日、福岡ＣＣ和白、６２９９ヤード＝パー７２、賞金総額１億２０００万円、優勝２１６０万円）

７位で出た岩井千怜が、通算１１アンダーで並んだ双子の姉、岩井明愛と、昨季年間女王の山下美夢有とのプレーオフを制し、今季初勝利を挙げた。日本ツアーは通算３勝目。首位でスタートした青木瀬令奈は１打差の４位だった。