出世力士３６人を発表 大相撲
2023年05月14日14時31分
日本相撲協会は大相撲夏場所初日の１４日、３月の春場所が対象の新序出世力士３３人と、再出世力士３人を発表した。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、春場所の前相撲は実施しておらず、夏場所から番付に加わり、序ノ口で相撲を取る。（かっこ内は出身、部屋）
▽新序出世 三崎改め大翔碧（香川、追手風）森島改め大馬翔（岐阜、追手風）中村改め夢之富士（愛媛、伊勢ケ浜）日野改め真富士（愛媛、伊勢ケ浜）山崎改め優富士（茨城、伊勢ケ浜）宮谷（静岡、武蔵川）佐藤改め総勢山（東京、二所ノ関）飯野改め達ノ海（宮城、伊勢ノ海）飯野改め達ノ森（宮城、伊勢ノ海）藤宗（高知、二所ノ関）ジャスティンフランス改め桑江（神奈川、二子山）清田改め清の山（福島、出羽海）井上改め肥後ノ丸（熊本、木瀬）小野寺改め恵雅（栃木、二子山）中村改め葛錦（静岡、錦戸）斉藤（兵庫、玉ノ井）相馬（栃木、二子山）島袋（沖縄、放駒）横山改め祥乃山（岡山、高田川）十河（香川、安治川）竹内（香川、陸奥）山口改め千代狼山（大分、九重）星（埼玉、朝日山）桜井改め朝桜井（宮城、高砂）兵頭改め風佑城（愛媛、押尾川）藤原（東京、時津風）光内改め里金子（高知、西岩）米田改め隆志（神奈川、阿武松）宗形改め琴宗形（埼玉、佐渡ケ嶽）岸川改め明の浪（長崎、立浪）糸賀（埼玉、境川）春山（鹿児島、尾上）城間（沖縄、尾上）
▽再出世 筑零扇（福岡、陸奥）肥後光（熊本、木瀬）黎大丸（千葉、式秀）