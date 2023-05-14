【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ・平良拳太郎投手▽阪神・西純矢投手▽巨人・平内龍太投手、田中豊樹投手、増田大輝内野手

【同抹消】▽ＤｅＮＡ・宮国椋丞投手▽巨人・直江大輔投手、広岡大志内野手、岡田悠希外野手（再登録は２４日以降）