セ・リーグ公示（１４日） プロ野球
2023年05月14日12時14分
【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ・平良拳太郎投手▽阪神・西純矢投手▽巨人・平内龍太投手、田中豊樹投手、増田大輝内野手
【同抹消】▽ＤｅＮＡ・宮国椋丞投手▽巨人・直江大輔投手、広岡大志内野手、岡田悠希外野手（再登録は２４日以降）
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