ラグビー７人制のワールドシリーズは１３日、フランスのトゥールーズで行われ、女子１次リーグＣ組の日本は最終戦でスペインに３３―５で勝ち、１勝２敗の同組３位で８強入りした。準々決勝ではニュージーランドに７―２９で敗れ、順位決定戦に回った。

男子１次リーグＤ組の日本はアイルランドに０―６６で大敗し、３戦全敗の同組最下位。下位トーナメント初戦はウルグアイに５―１７で敗れた。（時事）