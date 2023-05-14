午前１０時現在、公邸。朝の来客なし。

午前中は来客なく、公邸で過ごす。

午後３時４２分、公邸発。同４時３分、東京・雷門の「台東歯科クリニック」着。歯のクリーニング。

午後４時４５分、同所発。

午後５時７分、公邸着。