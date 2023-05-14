西岡は２回戦敗退 テニス・イタリア国際
2023年05月14日09時43分
テニスのイタリア国際は１３日、ローマで行われ、男子シングルス２回戦で西岡良仁（ミキハウス）はロレンツォ・ソネゴ（イタリア）に５―７、３―６で敗れた。 （時事）
西岡は２回戦敗退 テニス・イタリア国際
2023年05月14日09時43分
テニスのイタリア国際は１３日、ローマで行われ、男子シングルス２回戦で西岡良仁（ミキハウス）はロレンツォ・ソネゴ（イタリア）に５―７、３―６で敗れた。 （時事）
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