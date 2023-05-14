上皇ご夫妻、京都入り ４年ぶり地方訪問
2023年05月14日14時35分
上皇ご夫妻は１４日、私的旅行のため新幹線で京都市入りされた。４泊５日の日程で、奈良県も訪問する。ご夫妻の地方訪問は、退位後の引っ越しに伴う御用邸などへの滞在を除き、２０１９年６月以来。
ご夫妻は午後１時１５分ごろ、ＪＲ京都駅の駅頭に姿を見せた。多くの市民らが出迎え、上皇さまは手を振り、上皇后さまは会釈して応えた。
上皇ご夫妻、京都入り ４年ぶり地方訪問
2023年05月14日14時35分
上皇ご夫妻は１４日、私的旅行のため新幹線で京都市入りされた。４泊５日の日程で、奈良県も訪問する。ご夫妻の地方訪問は、退位後の引っ越しに伴う御用邸などへの滞在を除き、２０１９年６月以来。
ご夫妻は午後１時１５分ごろ、ＪＲ京都駅の駅頭に姿を見せた。多くの市民らが出迎え、上皇さまは手を振り、上皇后さまは会釈して応えた。
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