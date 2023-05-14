日本維新の会は１４日、大阪市内で臨時党大会を開き、馬場伸幸代表（５８）の続投を決めた。４月の統一地方選での目標議席到達を踏まえ、今回は代表選を実施しないことを賛成多数で決定した。馬場氏は野党第１党の座を狙うとしている次期衆院選に向け、党内の結束を呼び掛けた。



自民分裂なら連立入りも 馬場維新代表

維新によると、統一選の結果、非改選を含めて首長・地方議員が７７５人に達した。馬場氏は６００人を責任ラインに据えていた。