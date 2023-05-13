ＲＫＢ女子ゴルフ・談話
2023年05月13日20時10分
◇楽しみたい
岩井明愛 後半に雨も風も強くなったが、なんとかアンダーパーでプレーできた。（２勝目は）気にせず、楽しみたい。
◇ストレスたまった
岩井千怜 ストレスがたまるゴルフだった。何とか耐えて２オーバー。（最終日は）パットが一つでも入れば波に乗れる。
ＲＫＢ女子ゴルフ・談話
2023年05月13日20時10分
◇楽しみたい
岩井明愛 後半に雨も風も強くなったが、なんとかアンダーパーでプレーできた。（２勝目は）気にせず、楽しみたい。
◇ストレスたまった
岩井千怜 ストレスがたまるゴルフだった。何とか耐えて２オーバー。（最終日は）パットが一つでも入れば波に乗れる。
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