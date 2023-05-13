先進７カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議は最終日の１３日、中銀総裁のみの会合を行った。日銀の植田和男総裁は終了後の記者会見で、長引くインフレと米欧の利上げで世界経済の回復鈍化が懸念される中、Ｇ７が「利上げの経済やインフレへの影響はこれから出てくる部分もある」との認識を共有したと説明。各国・地域からは、こうした影響を注視しつつ金融政策を運営していく姿勢が示された。