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池田敬子さん死去　日本女子体操の先駆者、８９歳

池田敬子さん死去　日本女子体操の先駆者、８９歳

2023年05月13日19時33分

池田敬子さん

池田敬子さん

  • １９６４年東京五輪で平均台の演技をする池田敬子さん＝同年１０月、東京体育館

　女子体操の元五輪代表で、元日本体操協会副会長の池田敬子（いけだ・けいこ）さんが１３日午前２時７分、脳腫瘍のため川崎市内の施設で死去した。８９歳だった。葬儀の日程は未定。同協会関係者が明らかにした。
　広島県三原市出身、旧姓田中。三原高で本格的に体操を始め、１９５２年に日体大の女子１期生として入学。日本が初出場した５４年ローマ世界選手権の平均台で優勝し、「ローマの恋人」と呼ばれた。
　五輪は５６年メルボルン、６０年ローマ、６４年東京と連続出場。母として臨んだ東京では団体３位となり、日本女子体操初の五輪メダル獲得に貢献した。

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