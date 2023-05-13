日本中央競馬会の幸英明騎手（栗東・フリー）は１３日、京都競馬第１２レースでルアルに騎乗し、通算２万３０００回騎乗を達成した。史上、現役ともに２人目。

デビューから２９年２カ月９日、４７歳４カ月２日での到達は、ともに武豊騎手（栗東・フリー）の記録を抜き史上最速、最年少。