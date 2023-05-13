西武が連敗を３で止めた。２点を追う四回、２死満塁で鈴木が走者一掃の三塁打を放って逆転。五回には外崎の犠飛、マキノンの２点三塁打で突き放した。高橋は７回２失点で４勝目。森脇が今季初セーブ。楽天は藤平が５回持たなかった。