▽レモンＳ

北海道コンサドーレ札幌 ４ １―０ ２ 湘南ベルマーレ

勝点１９ ３―２ 勝点１１

▽得点者【札】駒井(1)（６分）小柏(4)（７０分）

浅野(7)（７５分）スパチョーク(1)（８７分）

【湘】町野(7)＝ＰＫ（５９分）阿部(1)（６０分）

▽観衆 ７６９４人