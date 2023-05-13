大宮敗れる ＷＥリーグ
2023年05月13日16時45分
サッカー女子のＷＥリーグは１３日、埼玉・ＮＡＣＫ５スタジアム大宮などで第１８節の２試合が行われ、大宮は長野に０―２で敗れた。大宮は勝ち点は２２のままで暫定４位。千葉はノジマ神奈川相模原に４―０で快勝し、勝ち点１７とした。
大宮敗れる ＷＥリーグ
2023年05月13日16時45分
サッカー女子のＷＥリーグは１３日、埼玉・ＮＡＣＫ５スタジアム大宮などで第１８節の２試合が行われ、大宮は長野に０―２で敗れた。大宮は勝ち点は２２のままで暫定４位。千葉はノジマ神奈川相模原に４―０で快勝し、勝ち点１７とした。
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