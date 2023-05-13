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処理水放出、菅氏「現実的」　自民

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処理水放出、菅氏「現実的」　自民

2023年05月13日16時01分

自民党福島県連の会合で講演する菅義偉前首相＝１３日午後、福島県郡山市

自民党福島県連の会合で講演する菅義偉前首相＝１３日午後、福島県郡山市

　自民党の菅義偉前首相は１３日、福島県郡山市で開かれた同党福島県連の会合で講演し、東京電力福島第１原発から出る処理水の海洋放出について「復興のためには避けて通れない課題。海洋放出は現実的だと判断した」と強調した。海洋放出の政府方針は菅政権時代に決定していた。

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　菅氏は「科学的な根拠に基づく情報発信や国際社会への説明など、政府全体で責任を持って対応を続けていくことが極めて重要」とも述べた。

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