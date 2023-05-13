【ニューヨーク時事】米大リーグ、オリオールズのセドリック・マリンズ外野手が１２日、本拠地ボルティモアで行われたパイレーツ戦でサイクル安打を達成した。４月のルイス・アラエス内野手（マーリンズ）に続き、メジャーで今季２人目。

マリンズは１番中堅で出場し、三回に右前打、五回に三塁打、七回に二塁打、八回に５号３ランを放った。