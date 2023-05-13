大相撲夏場所は１４日、東京・両国国技館で初日を迎える。１３日は土俵祭が行われ、日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）や、審判部の親方らが土俵の安全を祈願した。一般には非公開で、力士は出席しなかった。

新関脇で臨んだ３月の春場所で初賜杯を抱いた霧馬山は、大関昇進が懸かる。「あまり緊張せず、いつも通りに。また優勝する気持ちで一日一番」と意気込みを語った。

両膝のけがなどで休場が続いていた照ノ富士が復帰し、４場所ぶりに横綱、大関が初日からそろって出場。注目度は高く、芝田山広報部長（元横綱大乃国）は「１５日間、札止めになりそう」との見通しを示した。