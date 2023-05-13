プロ野球速報 （１３日）
2023年05月13日15時56分
＜セ＞
中 日 － ヤクル（１８時、神宮）
広 島 １－２ 巨 人（７回表、東京ドーム）
ＤｅＮ １－５ 阪 神（５回裏、甲子園）
＜パ＞
ロッテ ０－５ 日ハム（６回表、エスコンフィールド）
楽 天 ２－３ 西 武（５回表、ベルーナドーム）
ソフト － オリッ（１８時、京セラドーム大阪）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （１３日）
2023年05月13日15時56分
＜セ＞
中 日 － ヤクル（１８時、神宮）
広 島 １－２ 巨 人（７回表、東京ドーム）
ＤｅＮ １－５ 阪 神（５回裏、甲子園）
＜パ＞
ロッテ ０－５ 日ハム（６回表、エスコンフィールド）
楽 天 ２－３ 西 武（５回表、ベルーナドーム）
ソフト － オリッ（１８時、京セラドーム大阪）
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