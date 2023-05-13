＜セ＞

中 日 １－４ ヤクル（終了、神宮）

広 島 ４－５ 巨 人（終了、東京ドーム）

ＤｅＮ ２－７ 阪 神（終了、甲子園）

＜パ＞

ロッテ ０－５ 日ハム（終了、エスコンフィールド）

楽 天 ４－７ 西 武（終了、ベルーナドーム）

ソフト ３－８ オリッ（終了、京セラドーム大阪）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ