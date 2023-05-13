セ・リーグ公示（１３日） プロ野球
2023年05月13日12時22分
【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ・ガゼルマン投手▽巨人・重信慎之介外野手
【同抹消】▽巨人・ロペス投手（再登録は２３日以降）
セ・リーグ公示（１３日） プロ野球
2023年05月13日12時22分
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