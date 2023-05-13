松山、６位浮上 米男子ゴルフ
2023年05月13日10時03分
【マッキニー（米テキサス州）時事】米男子ゴルフのＡＴ＆Ｔバイロン・ネルソンは１２日、テキサス州マッキニーのＴＰＣクレイグランチ（パー７１）で第２ラウンドが行われ、１７位で出た松山英樹は６バーディー、２ボギーの６７でスコアを通算９アンダーに伸ばし、６位で決勝ラウンドに進んだ。首位のスコッティー・シェフラー（米国）とは５打差。
小平智は通算４アンダーの６５位で予選を通過。
松山、６位浮上 米男子ゴルフ
2023年05月13日10時03分
【マッキニー（米テキサス州）時事】米男子ゴルフのＡＴ＆Ｔバイロン・ネルソンは１２日、テキサス州マッキニーのＴＰＣクレイグランチ（パー７１）で第２ラウンドが行われ、１７位で出た松山英樹は６バーディー、２ボギーの６７でスコアを通算９アンダーに伸ばし、６位で決勝ラウンドに進んだ。首位のスコッティー・シェフラー（米国）とは５打差。
小平智は通算４アンダーの６５位で予選を通過。
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