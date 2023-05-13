米誌フォーブス、起業家が買収へ 自動運転技術新興のＣＥＯ―報道
2023年05月13日09時39分
【ニューヨーク時事】米経済誌フォーブスの発行元が、自動運転車向けセンサー技術を手がける米新興企業ルミナー・テクノロジーズの創業者、オースティン・ラッセル最高経営責任者（ＣＥＯ）に買収されることが分かった。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルが１２日報じた。評価額は約８億ドル（約１１００億円）という。
米誌フォーブス、起業家が買収へ 自動運転技術新興のＣＥＯ―報…
2023年05月13日09時39分
【ニューヨーク時事】米経済誌フォーブスの発行元が、自動運転車向けセンサー技術を手がける米新興企業ルミナー・テクノロジーズの創業者、オースティン・ラッセル最高経営責任者（ＣＥＯ）に買収されることが分かった。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルが１２日報じた。評価額は約８億ドル（約１１００億円）という。
関連記事
こんな記事も
国際用語
国際
米誌フォーブス、起業家が買収へ 自動運転技術新興のＣＥＯ―報道(05/13 09:39)
豪、貿易制限の全面解除促す 中国との調整継続―閣僚協議(05/13 09:08)
「逃げたのはワグネル」 ロ軍抵抗、創設者が偽情報か―ウクライナ軍(05/13 08:05)
米大統領、広島サミット出席へ 債務上限交渉、週またぎ継続―報道官(05/13 07:52)
米、デフォルトの「重大リスク」 ６月前半にも―議会予算局(05/13 07:25)
投資制限、サミット議題に 中国のハイテク分野標的―米欧検討(05/13 07:16)
米中、対話再開へ出方探る ８時間超の高官会談―偵察気球「不幸な事件」(05/13 07:15)
主権回復までウクライナ支援 核不拡散推進の意志重要―駐日ＥＵ大使(05/13 07:15)
「核不使用の決意」示す サミット、象徴的な場に―独大使(05/13 07:15)
ロシア、「核の威嚇」強める 使用に高いハードル―米の原爆投下を政治利用(05/13 07:14)
東アジア関与に温度差 「ウクライナ離れ」警戒―欧州(05/13 07:14)
ＦＲＢ副議長にジェファーソン氏 理事から昇格―米(05/13 07:09)
武装組織の幹部殺害６人に イスラエルのガザ空爆(05/13 07:00)
ＮＹ円、１３５円台後半(05/13 06:57)
ツイッターＣＥＯにヤッカリーノ氏 米メディア大手から起用―マスク氏(05/13 06:45)
ＮＹ株、小幅続落 景気先行き懸念で(05/13 06:31)
対中政策調整で一致 依存リスク低減へ―ＥＵ外相会議(05/13 06:21)
米国務副長官が退任へ 「日韓との絆深めた」―ブリンケン氏(05/13 06:07)
カーン前首相を釈放 高裁、逮捕禁止も命じる―パキスタン(05/13 05:56)
スーダンから２０万人が国外退避 雨期で難民支援困難に―国連(05/12 23:30)
ＮＹ株、反発(05/12 22:55)
ＮＹ円、１３５円近辺(05/12 22:21)
円、１３４円台後半 ロンドン外為(05/12 21:06)
ＢＴＳ、回顧録出版へ デビュー１０年を記念(05/12 20:40)
マリ軍などが５００人殺害 ２２年の作戦、外国人戦闘員も関与―国連報告書(05/12 20:38)
終盤で野党候補リード 「ワンマン支配」継続焦点―トルコ大統領選、１４日投票(05/12 20:34)
ロシア、要衝後退を否定 ウクライナ大統領、反転攻勢「もう少し時間」(05/12 19:39)
パプア外相、失言で辞任 米大統領訪問前に混乱収拾(05/12 19:32)
駐日大使ら、ＬＧＢＴ支援で動画 「差別防止で法律必要」(05/12 19:20)
中国、ウクライナに特別代表派遣 １５日から、ロシアなど歴訪(05/12 18:40)
ウォール・ストリート・ジャーナル