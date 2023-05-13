主な日本選手の成績（１２日） 欧州サッカー
2023年05月13日08時56分
【スペイン】
▽柴崎（２部レガネス） ブルゴス戦で後半途中から出場。３―０。（時事）
主な日本選手の成績（１２日） 欧州サッカー
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