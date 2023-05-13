ＮＹ株、小幅続落 景気先行き懸念で
2023年05月13日05時45分
【ニューヨーク時事】週末１２日のニューヨーク株式相場は、この日発表された米経済指標で景気の先行きに対する懸念が強まったのを受け、小幅続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比８．８９ドル安の３万３３００．６２ドル（暫定値）で終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は４３．７７ポイント安の１万２２８４．７４で引けた。
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2023年05月13日05時45分
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ウォール・ストリート・ジャーナル