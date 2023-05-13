ＦＲＢ副議長にジェファーソン理事 米
2023年05月13日00時16分
【ワシントン時事】バイデン米大統領は１２日、連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）副議長にジェファーソン理事を指名すると発表した。
ＦＲＢ副議長にジェファーソン理事 米
2023年05月13日00時16分
【ワシントン時事】バイデン米大統領は１２日、連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）副議長にジェファーソン理事を指名すると発表した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル