セ・リーグ個人別本塁打成績 （１２日現在）
2023年05月12日22時01分
中田翔（巨） ７
宮 崎（Ｄ） ７
佐 野（Ｄ） ７
オスナ（ヤ） ６
デビッ（広） ６
牧 （Ｄ） ５
岡本和（巨） ５
サンタ（ヤ） ５
大城卓（巨） ５
佐藤輝（神） ５
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
セ・リーグ個人別本塁打成績 （１２日現在）
2023年05月12日22時01分
中田翔（巨） ７
宮 崎（Ｄ） ７
佐 野（Ｄ） ７
オスナ（ヤ） ６
デビッ（広） ６
牧 （Ｄ） ５
岡本和（巨） ５
サンタ（ヤ） ５
大城卓（巨） ５
佐藤輝（神） ５
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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