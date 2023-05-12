愛媛で震度３
2023年05月12日22時01分
１２日午後９時４５分ごろ、愛媛県南予を震源とする地震があり、同県大洲市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約４０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．２と推定される。この地震による津波の心配はないという。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝愛媛県大洲市
震度２＝愛媛県宇和島市、島根県川本町、広島県呉市、山口県岩国市、高知県宿毛市。
愛媛で震度３
2023年05月12日22時01分
１２日午後９時４５分ごろ、愛媛県南予を震源とする地震があり、同県大洲市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約４０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．２と推定される。この地震による津波の心配はないという。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝愛媛県大洲市
震度２＝愛媛県宇和島市、島根県川本町、広島県呉市、山口県岩国市、高知県宿毛市。
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