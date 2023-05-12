中日が連敗を３で止めた。一回、岡林のプロ初本塁打となる２ランで先制。二回に大島の適時打と敵失で２点を加え、中盤以降も着実に加点して突き放した。小笠原は粘り強く投げ、７回１失点で３勝目。ヤクルトは打線のつながりが悪かった。