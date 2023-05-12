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ウクライナ復興融資で協調　ＪＢＩＣなど新枠組み

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ウクライナ復興融資で協調　ＪＢＩＣなど新枠組み

2023年05月12日21時08分

ウクライナ復興支援に関する枠組み創設で合意した国際協力銀行の林信光総裁（左から３人目）と、欧州復興開発銀行などの幹部ら＝１２日午後、東京都千代田区

ウクライナ復興支援に関する枠組み創設で合意した国際協力銀行の林信光総裁（左から３人目）と、欧州復興開発銀行などの幹部ら＝１２日午後、東京都千代田区

　国際協力銀行（ＪＢＩＣ）は１２日、欧州復興開発銀行（ＥＢＲＤ）や先進７カ国（Ｇ７）各国の開発金融機関とウクライナ復興支援で協調する枠組みの設立で合意した。既に支援融資を手掛けているＥＢＲＤを中心に、融資の審査情報を共有するなど連携を強化する。Ｇ７の公的な金融機関が手を組むことによって民間企業が投資リスクを取りやすくし、経済復興を後押しする。

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