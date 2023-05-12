ＲＫＢ女子ゴルフ・談話
2023年05月12日19時45分
◇安定さ欠いた
吉田優利 安定さに欠けたゴルフだった。午後から風が吹いてきてグリーンが乾き、（球が）全然止まらなかった。
◇ライン読めた
岩井千怜 ショットよりも、パターが入ってくれた感じ。ラインも読めたし、打ちたいところに球が出ていた。
ＲＫＢ女子ゴルフ・談話
2023年05月12日19時45分
◇安定さ欠いた
吉田優利 安定さに欠けたゴルフだった。午後から風が吹いてきてグリーンが乾き、（球が）全然止まらなかった。
◇ライン読めた
岩井千怜 ショットよりも、パターが入ってくれた感じ。ラインも読めたし、打ちたいところに球が出ていた。
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