ＡＧＣは１２日、関西工場高砂事業所（兵庫県高砂市）での液晶ディスプレー用ガラスの生産を、２０２３年末までに終了すると発表した。テレビ向けの液晶ディスプレー用ガラス事業は収益が悪化していることから、国内の生産能力を半減させ、海外での大型パネル向け事業に注力する。