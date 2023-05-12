円、１３４円台後半 ロンドン外為
2023年05月12日18時26分
【ロンドン時事】１２日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、ドルが買い戻された海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３４円台後半で推移した。午前９時現在は１３４円８０～９０銭と、前日午後４時比４５銭の円安・ドル高。
円、１３４円台後半 ロンドン外為
2023年05月12日18時26分
【ロンドン時事】１２日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、ドルが買い戻された海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３４円台後半で推移した。午前９時現在は１３４円８０～９０銭と、前日午後４時比４５銭の円安・ドル高。
こんな記事も
国際用語
国際
駐日大使ら、ＬＧＢＴ支援で動画 「差別防止で法律必要」(05/12 19:20)
中国、ウクライナに特別代表派遣 １５日から、ロシアなど歴訪(05/12 18:40)
円、１３４円台後半 ロンドン外為(05/12 18:26)
英ＧＤＰ、前期比０．１％増 １～３月期(05/12 18:23)
中国の仲介、期待せず ウクライナ担当仏特使(05/12 17:32)
西側メディアの取材拒否 ロシア、プーチン氏報道官が明言(05/12 15:54)
元上院議員に無罪 前大統領の政敵―フィリピン(05/12 15:42)
香港紙、風刺漫画の掲載停止 連載４０年、政府から圧力か(05/12 14:42)
学校や病院の近くはだめ 徹底的に喫煙排除へ―ポルトガル(05/12 14:19)
ウクライナ大統領の演説認めず 音楽祭「ユーロビジョン」決勝―英(05/12 14:08)
子供１０万人、飢えに直面 国連が警告―ハイチ(05/12 14:05)
「債務上限」問題が影 米デフォルトなら混乱必至―Ｇ７(05/12 13:48)
若い女性の３分の２が被害 セクハラ、英労組が調査(05/12 12:18)
日韓首脳会談、半数が「成果なし」 大統領の支持率上昇―韓国調査(05/12 11:58)
米国務副長官、今夏退任か 報道(05/12 11:45)
米メタ、生成ＡＩを広告に 企業向け、効果向上を試験(05/12 10:05)
人道支援実施で合意 スーダン軍とＲＳＦ署名―米高官(05/12 09:18)
ツイッター、後任ＣＥＯ確保 氏名は不明、マスク氏は会長に(05/12 09:17)
トランプ氏が控訴 女性作家への性的暴行訴訟―ＮＹ(05/12 08:53)
手元資金を拡充 預金流出で不安払拭図る―米パックウエスト(05/12 08:51)
「体重で差別」を禁止 米、成人４割が肥満―ＮＹ市(05/12 07:49)
殺人のない日「１年分」 大統領が治安改善主張―エルサルバドル(05/12 07:48)
イスラエルで１人死亡 ガザの死者は２９人に(05/12 07:42)
債務上限交渉、来週に延期 大統領、下院議長ら―米(05/12 07:25)
ＮＹ円、１３４円台半ば(05/12 07:19)
対ロ制裁、抜け道封じ議論 中国念頭、禁輸迂回を阻止へ―Ｇ７(05/12 07:11)
中国、台湾議論を警戒 再び軍事演習で威嚇も―広島サミット(05/12 07:10)
Ｇ７の基盤は「共通の価値観」 安保上の役割高まる―田所昌幸氏(05/12 07:10)
中ロ同時対処、揺れる均衡 米、核軍縮にブレーキ(05/12 07:09)
台湾、「海峡の平和」明記を期待 Ｇ７、対中抑止の後ろ盾に―広島サミット(05/12 07:09)
ウォール・ストリート・ジャーナル