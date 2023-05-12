関西みらいＦＧ、基本給と初任給引き上げ ともに初
2023年05月12日18時22分
関西みらいフィナンシャルグループ（ＦＧ）は１２日、社員約５６００人を対象に、基本給を７月から、新入社員の初任給を来年４月から、それぞれ引き上げると発表した。ともに１８年の統合以来初めて。物価高騰対策や人材確保の一環。
関西みらいＦＧ、基本給と初任給引き上げ ともに初
2023年05月12日18時22分
関西みらいフィナンシャルグループ（ＦＧ）は１２日、社員約５６００人を対象に、基本給を７月から、新入社員の初任給を来年４月から、それぞれ引き上げると発表した。ともに１８年の統合以来初めて。物価高騰対策や人材確保の一環。
こんな記事も
経済用語
経済
スティグリッツ氏が講演 「ＧＤＰ優先」脱却で議論―Ｇ７財務相会議(05/12 21:31)
脱炭素へ新興国と供給網 枠組み創設、１３日閉幕―Ｇ７財務相(05/12 21:23)
ウクライナ復興融資で協調 ＪＢＩＣなど新枠組み(05/12 21:08)
関電など５社、改善計画提出 不正閲覧問題で経産省に(05/12 21:01)
携帯３社とも営業利益１兆円 値下げでも増収増益―２３年３月期(05/12 20:31)
映画料金、一般２０００円に ６月中旬から―東映(05/12 20:12)
ゼンショーＨＤ、営業益１１年ぶり過去最高 客足急回復(05/12 20:00)
ＳＢＩ新生銀、非上場に 公的資金返済へＴＯＢ(05/12 19:55)
楽天、西友株全て売却 ＫＫＲへ２２０億円(05/12 19:54)
グプタＣＯＯが退任 取締役など、６月株主総会で―日産(05/12 19:52)
熊谷組、対策委設置 北海道新幹線工事の虚偽報告(05/12 19:50)
子や孫も住みたい沿線に 堀江次期社長が抱負―東急(05/12 19:49)
実証事業「安全性視覚化できる」 除去土壌の再生利用―ＩＡＥＡ(05/12 19:46)
関電、子会社合わせ２４人処分 営業自粛は解除(05/12 19:28)
ＡＧＣ、液晶用ガラスの国内事業縮小 高砂事業所での生産終了(05/12 19:18)
読売子会社、ＩＲの広報辞退 大阪(05/12 19:18)
京都銀、持ち株会社「京都ＦＧ」へ １０月２日に体制移行(05/12 19:15)
九州電、業務改善計画を提出 不正閲覧問題(05/12 19:07)
東芝、営業益３０％減 ＨＤＤ市況悪化響く―２３年３月期(05/12 18:46)
日本板硝子、ロシア事業から撤退へ 合弁子会社の売却で合意(05/12 18:43)
ＮＴＴ、次世代通信基盤「ＩＯＷＮ」で新会社 光電融合デバイスを開発・製造(05/12 18:39)
楽天、赤字８２５億円 携帯事業で苦戦、投資抑制へ―１～３月期(05/12 18:35)
いすゞ、革新投資１兆円 ３０年度目標、ＥＶ化加速(05/12 18:24)
関西みらいＦＧ、基本給と初任給引き上げ ともに初(05/12 18:22)
京都銀、投資専門の子会社設立へ 地域経済活性化や後継者問題解決狙い(05/12 18:20)
四国電力、内部統制体勢を強化 顧客情報の不正閲覧問題で(05/12 18:02)
日通、欧州物流グループ買収 総額１２６７億円(05/12 18:00)
東芝ＣＦＯが６月退任 不正会計からの再建担う(05/12 17:44)
沖縄電、報告書を提出 不正閲覧問題(05/12 17:35)
そごう・西武労組が署名提出 存続望む来店客から１．４万人分(05/12 17:34)
ビジネスワイヤ
PR TIMES