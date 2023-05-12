プロ野球速報 （１２日）
2023年05月12日20時02分
＜セ＞
中 日 ５－１ ヤクル（６回裏、神宮）
広 島 １－２ 巨 人（６回裏、東京ドーム）
ＤｅＮ １－５ 阪 神（５回裏、甲子園）
＜パ＞
楽 天 ２－４ 西 武（６回裏、ベルーナドーム）
ソフト ４－２ オリッ（６回表、京セラドーム大阪）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （１２日）
2023年05月12日20時02分
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中 日 ５－１ ヤクル（６回裏、神宮）
広 島 １－２ 巨 人（６回裏、東京ドーム）
ＤｅＮ １－５ 阪 神（５回裏、甲子園）
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楽 天 ２－４ 西 武（６回裏、ベルーナドーム）
ソフト ４－２ オリッ（６回表、京セラドーム大阪）
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