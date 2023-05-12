丸茂文幸氏死去（東京工業大名誉教授・結晶化学）
2023年05月12日17時52分
丸茂 文幸氏（まるも・ふみゆき＝東京工業大名誉教授・結晶化学）２月１４日午前５時４０分、肺炎のため神奈川県平塚市の病院で死去、９１歳。同県出身。葬儀は近親者で済ませた。
丸茂文幸氏死去（東京工業大名誉教授・結晶化学）
2023年05月12日17時52分
丸茂 文幸氏（まるも・ふみゆき＝東京工業大名誉教授・結晶化学）２月１４日午前５時４０分、肺炎のため神奈川県平塚市の病院で死去、９１歳。同県出身。葬儀は近親者で済ませた。
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